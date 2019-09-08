Olay,CaferaÄŸa Mahallesi Albay Faik SÃ¶zdener Caddesinde saat 04.20 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, KadÄ±kÃ¶y Metro istasyonun Ã¶nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri bekleyen TarÄ±k Tekin'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ olduÄŸu 34 THB 99 plakalÄ± taksiye motosikletteki kasklÄ± iki kiÅŸi tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Mermiler taksiye isabet ederken olayda taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yara almadan kurtuldu. SaldÄ±rganlar motosikletle hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. O sÄ±rada yolda yÃ¼rÃ¼yen Mehmet Okuyucugil ise seken merminin yÃ¼zÃ¼ne isabet etmesi sonucu yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Okuyucugil ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan ambulansla HaydarpaÅŸa Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan Okuyucugil'in durumunun ise iyi olduÄŸu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken olayla ilgili Ã§evreden bilgi topladÄ±. KadÄ±kÃ¶y AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ve Olay yeri inceleme ekipleri taksinin etrafÄ±nda bir sÃ¼re delil araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±. Polis ekipleri kaÃ§an saldÄ±rganlarÄ± yakalama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.