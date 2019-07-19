Kadıköy’de uluslararası festival

Kadıköy Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenecek ve KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’ni hayata geçiriyor. Film Günleri, Çizgi ve Sahaf Günleri ve Caz Günleri’ni bir araya getirecek olan KADFEST, 22 Temmuz’da “Yıldızlar Altında Sinema” ile Kalamış Park’ında başlayacak festival 28 Temmuz’a kadar devam edecek. .

7 ülkeden 7 film

Sinema Haftası’nda Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Sinemanın Şarlo’su Charlie Chaplin’in ilk uzun metraj sessiz filmi “Yumurcak” (The Kid), Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. Film, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği, Chaplin’in bizzat bestesi olan görkemli müzik eşliğinde izlenecek. Etkinliğin Onur Konuğu, yönetmenliğini yaptığı “Kadınlar Koğuşu” filminin gösteriminden önce seyirciyle buluşmak üzere davet edilen Tunuslu Selma Baccar. Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Seçkide ayrıca beyaz perdenin klasiklerinin yanı sıra farklı coğrafyaların ilham verici hikâyeleri yer alıyor.

Sanatçılarla birlikte

KADFEST, Moda’da bulunan karşılıklı iki okul olan İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde Çizgi ve Sahaf Günleri’yle devam edecek. Kitap koleksiyoncuları, çizgi roman, manga, karikatür yayıncıları ve sanatçıların katılacağı festivale, Avusturya’nın ünlü Kunst Karikatür Müzesi yöneticisi Gottfried Gusenbauer, gazeteci ve çizgi roman uzmanı Didier Pasamonik, kartpostal koleksiyoncusu Sarkis Karamanuk ile Kahire ve Bulak baskıları kitap koleksiyoncusu Aly Abdelwahab Elsayed’in aralarında olduğui birçok önemli sanatçı yer alacak. Atölye çalışmaları ve söyleşilerin yer alacağı festivalde ikinci el kitapseverler ve koleksiyoncular için mezatlar düzenlenecek.

Kalamış Parkı’nda konserler

KADFEST, 25-28 Eylül arasında gerçekleşecek olan Caz Günleri’yle sona erecek. Berlin Caz Orkestrası JayJayBeCe konseri ile Kalamış Parkı’nda açılışı gerçekleşecek olan Caz Günleri, 4 gün boyunca Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Kalamış Parkı’nda yerli yabancı grupların yer alacağı konserler ile devam edecek. Goethe Enstitüsü’nün ortaklığında “Caz Almanya’yı Fethediyor” başlıklı serginin açılışı Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde yapılacak. Caz günleri, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev konseriyle izleyicilere veda edecek.