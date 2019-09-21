Kadıköy'de vahşet! Köpeği vurup balkondan attılar

Olay, Kadıköy Dumlupınar Mahallesi'nde 16 Eylül günü meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar bir evden silah sesi geldiği ve bir köpeğin balkondan atıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler ihbarın geldiği binanın karşısında ateşli silahla öldürülmüş köpeğin leşini buldu. Evde yapılan incelemelerde balkonda kan izleri ve iki adet boş kovan bulundu. Yapılan çalışma sonrası ikamette bulunan A.I. isimli şahıs yakalandı.

Öte yandan ikamet sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, aynı mahallede bir araçta şahsı gören polisler dur ihtarında bulundu. Ancak ikamet sahibi aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu ikamet sahibi S.Y.C. ile B.A. araçta yakalanarak gözaltına alındı. Balkonda yakalanan A.I. isimli şahsın uyuşturucu ticaretinden, S.Y.C.'nin evden hırsızlık, B.A.'nın ise kasten yaralamadan suç kayıtları olduğu anlaşıldı. Adliye sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.