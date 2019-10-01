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01.10.2019 - 22:58 |

Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon...

FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kadın, 3. sezonuyla geri döndü. İlgiyle takip edilen dizinin bu akşam ekranlara gelen 65. yeni bölümüne Enver'in dünyasının başına yıkılması damga vurdu. Peki dizinin sevenlerinin şimdiden beklediği Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon...

KADIN 65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

KADIN 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 66. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldıSivas'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.
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