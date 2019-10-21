Kadın 68. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Şirin büyük tehdit

Kadın 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Şirin, çocukları yanına alıp annelerinin bir yalancı olduğunu Arif'in ise bir katil olduğunu söylüyor. Bahar, Arif'e tavırlı... Şirin'in ise Bahar'a sarf ettiği cümle büyük bir tehdit olduğunu kanıtlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?