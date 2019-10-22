Kadın 68. yeni bölüm fragman! Ölüm haberi...

Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölümü bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Kadın yeni bölümünde neler olacak?

KADIN 68. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.

KADIN FRAGMAN