Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu kez...

KADIN 67. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Fox TV ekranında Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisinde Hatice'nin ölümü Enver ve Şirin'i darmadağın etmiştir. Şirin'in itiraflarının ardından Sarp'ı affeden Bahar eski günlerdeki gibi yeniden hayal kurmaya başlamıştır. Sarp'ın bir anda hastane odasında uyanmaması Bahar'a korku dolu anlar yaşatmıştır. Peki Sarp, Kadın dizisi 67. yeni bölümde ölecek midir?

KADIN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...