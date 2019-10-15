15.10.2019 - 22:12 |
Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu kez...
FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Kadın, 67. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Bahar'ın korku dolu anları damga vurdu. Peki şimdiden heyecanla beklenen Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KADIN 67. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fox TV ekranında Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisinde Hatice'nin ölümü Enver ve Şirin'i darmadağın etmiştir. Şirin'in itiraflarının ardından Sarp'ı affeden Bahar eski günlerdeki gibi yeniden hayal kurmaya başlamıştır. Sarp'ın bir anda hastane odasında uyanmaması Bahar'a korku dolu anlar yaşatmıştır. Peki Sarp, Kadın dizisi 67. yeni bölümde ölecek midir?
KADIN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kadın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandıEdirne'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.