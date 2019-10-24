Kadın 69. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Enver yangın çıkarıyor

Kadın 69. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Enver yangın çıkarıyor. İlk başta herkes Enver'in intihar etmek için bunu yaptığını düşünürken gerçek sonradan anlaşılıyor. Kazanın ve Hatice'nin ölümüyle büyük hüzün yaşayan Enver, Hatice'yle akşam yemeği yemek için mumları yaktığını söylüyor. Bu cümle herkese ağır geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.