Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 68. son bölümde ölüm...

KADIN 68. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacaktır?

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.

KADIN 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...