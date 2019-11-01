Kadın 70. yeni bölüm 2. fragmanı... Polis baskını

Kadın 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar, bir yerin yemeklerini yapma işini kabul ediyor. Bu işi kabul ediyor etmesine ama içinde bir kuşku var. Bahar tekin görmediği adamın her an başına bir şey açabileceğinden korkarken akşamına polis baskını ile neye uğradığını şaşırıyor. Şimdi Bahar'ın başına neler gelecek, merak ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.

Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?

DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?