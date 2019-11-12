Kadın 71. son bölümde Şirin'in planı ortaya çıktı! 72. yeni fragman...
FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Kadın 71. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Şirin'in gerçek planının ortaya çıkması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Kadın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KADIN 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceyda ile beraber başı belaya giren Bahar polislerin gelmesiyle beraber büyük bir şok içine girmiştir. Bir şekilde polislerin elinden kurtulmayı başarsalar da çok daha büyük bir tehlike onları beklemektedir. Çünkü Cem’in tencerelerinin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ve Ceyda’ya daha yakın olmak için Enver’in terzi dükkanını kullanması ise onları daha da korkutmuştur.
Şirin’in Arif’e olan yakın tavırları Ceyda’yı iyice rahatsız etmeye başlar. Bahar, Arif’e kızmaya hakkı olmadığını düşündüğü için de bu olaya hiç karışmak istemez. Ama içinde garip bir his oluşmuştur. Ceyda ise Şirin’de bir şeyler olduğunun da farkındadır. Arif’ten son zamanlarda adeta nefret eden Şirin’in gerçekten planı nedir?
KADIN 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kadın 72. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...