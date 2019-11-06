Kadın 71. yeni bölüm fragmanı... Enver'in hayatı tehlikede

Kadın 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Bahar Enver'in dükkanına gidiyor ve dükkanda Cem'i görünce neye uğradığını şaşırıyor. Bahar hemen durumu Ceyda ve Berşan'a anlatıyor. Cem hiç umulmadık bir şey yapıp kadınları arayıp Enver'i kaçırdığını hemen parka gelmedikleri takdirde Enver'i öldüreceğini belirtiyor. Üçlü apar topar çocukları bırakıp parka giderken neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor?

Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.