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19.11.2019 - 23:23 |

Kadın 72. son bölümde Mücize Doktor Ali sürprizi! Kadın 73. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin ilgiyle takip edilen dizileri arasında yer alan Kadın 72. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Mucize Doktor dizisinin Ali'sinin katılması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Kadın 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın 72. son bölümde Mücize Doktor Ali sürprizi! Kadın 73. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 72. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır? Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır. Cem’in borcunu bir şekilde ödemeye çalışan Bahar, Ceyda ve Berşan’ın bir yanlışlarıyla beraber ise işler iyice karışacak ve Cem’in hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalacaklardır.

KADIN 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 73. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandıİçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.
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