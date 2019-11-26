Kadın 73. bölüm fragmanı | Şirin'in yeni planı

Salı akşamları yayınlanan Kadın yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kadın yeni bölümünde Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.

Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.



Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?

KADIN FRAGMAN