Kadın 77 bölüm fragmanları yayınlandı! Şirin intihar mı edecek?

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Kadın dizisinde bu hafta Enver'in ortaya çıkardığı silahı denize atmak için giden Bahar ve Arif'in evden aldıkları paket Şirin tarafından değiştirilir. Yaptıüğı kötülükler nedeniyl dışlanan Şirin yılbaşı öncesinde yapayalnız kalmıştır. Babası Enver'e yılbaşı için plan yapmaya giden Şirin büyük bir hüsran ile karşı karşıya kalır. Evde yalnız kaldığı sırada silahı eline alan Şirin intihara mı kalkışacaktır. Yılbaşı öncesinde duyulan silah sesleri herkesi tedirgin edecektir.

KADIN 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 77. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN 77. BÖLÜM 3. FRAGMANI