Kadın 77. yeni bölüm fragmanı... Bahar'ın hareketi Arif'i mutlu etti

Kadın 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Arif'in arkadaşları onu buluşmaya çağırıyor. Fakat Arif tek başına gitmeye pek de sıcak bakmıyor. Arif'in sürekli aranması Bahar'ın dikkatini çekiyor Arif her şeyi anlatınca Bahar onu yalnız bırakmak istemiyor ve geleceğini söylüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.