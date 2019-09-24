Kadın bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kadın dizisi yeni bölümler heyecanla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı fakat yeni bölümün ne zaman başlayacağı hakkında seyircilere bir bilgi geçilmedi. Bugün dizinin yayın günü olması sebebiyle "Kadın bu akşam var mı?" sorusu gündemde...

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın yeni sezon hakkında kanaldan ve yapımcıdan yapılan bir açıklama yok. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanırken fragmanda net bir tarih verilmedi. 3. sezonun 1 Ekim'de başlaması bekleniyor.

KADIN DİZİSİNE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHİL OLUYOR!

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin zengin kadrosuna Türkiye’nin başarılı isimlerinden Hümeyra dahil oldu.

Dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu...