Kadın büyükelçiler en zor bölgelerde

Türkiye, büyükelçiliğinin bulunduğu 142 ülkeden 37’sinde kadın büyükelçiler ile temsil ediliyor. Dünyanın en zor bölgelerinde Türkiye’yi temsil eden kadın büyükelçiler mesleklerindeki uzun yolculuğun kapılarını Milliyet’e açtı.

Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu, Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Podgoritsa Büyükelçisi Songül Özan ve Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik görev yaptıkları ülkelerdeki çalışmalarını, Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapmanın ne gibi zorlukları olduğunu, bu alanda kadınlara yönelik “yapamazsın, zor, erkek işi” kalıplarını nasıl yıktıklarını Milliyet’e anlattı.

Erdoğan heyecanı

Kadın erkek ayrımının temel sebebinin, geleneksel ve tarihi özelliklerden kaynaklandığını söyleyen, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu, “1991’de Bakanlığa girdiğimde 14 kız 14 erkek olmak üzere 28 kişi alınmıştı, bunu büyük bir gururlu söylerim. Bakanlık tarihinde bir ilkti. Kadın erkek eşitliği sayısal anlamda da öne çıkmış oldu. Toplumlar ilerledikçe açık toplum kavramı da genişliyor. Türkiye de bu gelişmeleri yakından takip ediyor” dedi.

2,5 yıldır Zambiya’da görev yapan İncesu, “Zambiya, Afrika’nın en kolay uyum sağlanabilecek ve yaşanabilecek ülkesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zambiya ziyareti büyük bir heyecan yarattı. En önemli gelişme ise Türk Hava Yolları’nın doğrudan seferlerine başlaması oldu, ulaşımın kolaylaşmasıyla Zambiya’nın beklentisi daha fazla Türk yatırımcıların gelmesi. Ekonomik ve ticari yatırım kadar insana yatırım da çok önemli. Afrika’da çok büyük bir genç nüfus var, mesleki eğitimleri çok önemli. Türkiye ise, eğitim burslarıyla önemli bir katkı sunuyor” diye konuştu.

‘Devrim oluyor’

Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, kadının birçok şapkayı beraberinde taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanlığı’nda bir devrim gerçekleşiyor. En son yapılan kariyer meslek memurluğu sınavında alınan 78 memurun 34’ü kadın. En zor bölgelerde kadın büyükelçilerin görev yaptığını görüyoruz” dedi. Usluer, Türkiye-Umman ilişkileriyle ilgili olarak, “Türkiye ve Umman ilişkileri ise son derece sorunsuz. Umman’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı iki katına çıktı ve artışını sürdürüyor. Uçuşların haftanın her günü yapılmaya başlanmasıyla, Ummanlılar Türkiye’ye akın akın geliyorlar. Son yıllarda işbirliği alanlarımızdan en önemlisi ise, öne çıkan savunma sanayisi” ifadelerini kullandı.

Kadın diplomat sayısı arttı

Dünyada en fazla diplomatik temsilciliği bulunan ülkeler arasında yer alan Türkiye, kadın diplomatların sayısını da hızla artırıyor. 2002’de 14 olan kadın büyükelçi sayısı, 2016’da 37’ye, 2019’da ise 63’e ulaştı.

Halen altısı siyasi atama olmak üzere yurt dışında görevde bulunan kadın misyon şefi sayısının 37 olduğu belirtilirken, Türkiye’nin Afrika’daki 42 büyükelçiliğinde 12 kadın büyükelçi görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında geçen hafta kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğle yemeğinde bir araya gelmişti.

‘Diplomasi iletişim işi’

Türkiye’nin Kigali Büyükelçisi Burcu Çevik de, “Bakanlıkta kadın olmanın sıkıntısını hiç yaşamadım. Diplomasi iletişim işidir ve kadınlar iletişimde daha iyidir. Bunun avantajını hep yaşadım. Dışişleri Bakanlığı’na çok çalışmaya hazır olanları bekliyoruz. Bu ailenin ferdi olmanın temeli fedakarlık” dedi. Afrika’ya atandığında yeni bir coğrafyayı keşfedeceği için çok heyecanlandığını söyleyen Çevik, “Ruanda Afrika’da zor bir bölgede yer alıyor. Ruanda’da kadınlar çok güçlü ve kadın erkek temsilinin üst seviyede olduğu bir ülke. Parlamentonun yüzde 61’i, kabinenin yüzde 50’si, yargının yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor. Kadınların çok güçlü olduğu bir ülkeye, ülkemin kadın büyükelçi göndermesi mutluluk verici” diye konuştu.





Bakanlıkta 35 yıl

Dışişleri Bakanlığı’nda 35 yıldır görev yapan, Podgoritsa Büyükelçisi Songül Özan da şunları anlattı:

“Bu meslek zorlukların yanında her gün kendini yenileyen ve yeni sürprizler sunan bir macera. Taşınmalar, ülke değiştirmeler kolay olmuyor. Kadınların yumuşak dokunuşu ve anaç yaklaşımı diplomaside fark yaratıyor.” Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler için “mükemmele yakın bir düzeyde” diyen Özan, “Ticari rakamlarımız sürekli artıyor. Çok memnunuz. Türk yatırımların sayısı ve savunma sanayi alanlarında önemli düzeyde iş birliği gelişmelerini pek yakında göreceğiz” dedi.