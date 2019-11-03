Kadın cinayetleri acı bir ders oldu

Kadın cinayetlerinden ders çıkaran devlet kurumları bu kez tedbirli davrandı. İstanbul’da Ümraniye T Tipi Cezaevi’nde kalan mahkum A.İ.Ş. boşanma aşamasında olduğunu, eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini belirterek şikayetçi oldu. Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, boşanan eşleri karşı karşıya getirmeden, özel bir birim aracılığıyla çocukların ebeveynler arasında alınıp verilmesini sağlayan düzenlemenin yasalaşması sürecinde, yeni bir cinayet vakası yaşanmaması için önlem aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cezaevindeki A.İ.Ş.’nin çocuklarının durumunun araştırılması, çocukların baba ile görüşmesine engel olabilecek herhangi bir durumun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Van İl Müdürlüğü’nden çocuklar hakkında sosyal inceleme yapılmasını talep etti.



Rapor hazırlandı



Van İl Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, cezaevindeki babanın E.E.Ş. ve A.S.Ş. isimli çocuklarının, anneleri Ü.Ş. ile yaşadığı ve çocukların bakımlarının anneleri tarafından yerine getirildiği belirtildi. Raporda, Ü.Ş.’ye devletin el uzattığı, iki çocuğu dikkate alınarak kendisine sosyal ve ekonomik destek verildiği bilgisi de yer aldı. Aile Bakanlığı yetkilileri, Ü.Ş. ile görüşerek, A.İ.Ş.’nin temas kurma, çocuklarını görme talebini iletti. Ü.Ş., boşanma aşamasında olduğunu, kocasıyla görüşme veya iletişim kurma isteğinin olmadığını söyledi.



‘Eşime bilgi vermeyin’



Ü.Ş., can güvenliğinin tehlikeye gireceği endişesiyle, bakanlık yetkililerinden adres, telefon numarası gibi bilgilerinin gizli kalması yönünde talepte bulundu. Ü.Ş. çocuklarının babalarıyla görüşmesine ise engel olmayacağını bildirdi. Yetkililer, mahkumun “ağabey ve vasi” aracılığıyla çocuklarıyla görüşme talebinin karşılanmasına karar verdi.