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11.09.2019 - 07:50| Gökhan Karakaş

Kadın cinayetleri duvara yansıdı

İstanbul’un en işlek yerlerinden Kabataş’ta duvarlara dizilen 440 kadın ayakkabısı, 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsil ediyor.

Kadın cinayetleri duvara yansıdı

 

Kahve Dünyası markasının 2017 yılından beri sürdürdüğü kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, son projesine konu olarak kadın cinayetlerini seçti. Markanın şubesinin bulunduğu Meclis-i Mebusan Caddesi 85 numarada ki 260 metrekarelik alanda iki duvara dizilen kadın ayakkabıları şimdiden büyük dikkat çekiyor.

Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan projenin bir levha ile İstanbullulara tanıtılacağı, erkek şiddetiyle hayatını kaybeden 440 kadının isminin hatırlanması amacıyla hazırlandığı öğrenildi. Markanın kurumsal iletişim müdürü Burcu Uyanık, “ Geçtiğimiz yıl 440 kadının öldürülmesi bizi derinden etkiledi. Yanköşe’de kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve İstanbul’un orta yerinde farkındalık yaratmak istedik. Reklam alanı yerine sosyal sorumluluk alanı olarak kullanıyoruz. Açılışını önümüzdeki hafta yaparak duyuracağız” dedi. Marka, daha önce Yağmur Duası, Ayrıayrıbirarada ve Tek Göz Oda adında 3 sergi daha açmıştı.

‘Erkekler kadınları neden öldürüyor ki?

Annesiyle caddeden geçen 8 yaşındaki kız çocuğu ise duvarda sergilenen ayakkabılara uzun süre baktı. Küçük kız, annesinin serginin nedenini açıklaması üzerine oldukça üzülerek “Erkekler kadınları neden öldürüyor ki?” diye sordu. - GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Kağıthane'de iki aile arasında çıkan kavga kameradaKağıthane’de gece saatlerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga sonucunda 1 kişi yaralandı. Kurusıkı tabancadan çıkan mermi barutunun kulağına zarar verdiği bir kişi hastaneye kaldırılırken iki kişi de hafif yaralandı. Yaşanan kavga ise mahallelilerin kameralarına yansıdı.
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