‘Kadın cinayetlerinde bu yıl artış var’

Soylu şunları söyledi: “Kadına karşı şiddet olaylarında ilk 10 aylar itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 14 azalış sağlandı. Kadın cinayetlerinde ise 2017-2018 arasında 353’ten 279’a önemli bir azalış elde edilmiş, bu yıl ise geçen yıla oranla biraz artış yaşandı. Bu yılki sayı halen 288’dir. Küresel bir ölçü olan milyon başına düşen kadın cinayeti sayısında Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünya ortalaması 13; Avrupa ortalaması 7, Türkiye’de ise 3.8’dir.”



