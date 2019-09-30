Kadın dizisi 65. bölüm fragmanı! Kazadan kimler kurtulacak?

Kadın dizisi için beklenen tarih geldi. Yeni sezon bölümleri ile Kadın yarın akşam başlıyor. Salı akşamları kaldığı yerden devam edecek olan Kadın dizisinin ilk bölümünde neler olacak?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

Kadın yeni bölümüyle Salı 20.00'da FOX'ta!

KADIN 65. BÖLÜM FRAGMANI