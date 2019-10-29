29.10.2019 - 10:09 |
Kadın dizisi 69. bölüm fragmanlarında Enver evi yakıyor!
Fox TV ekranında yayınlanan Kadın dizisi 69. bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamı ekrana gelen Kadın dizisinde Enver, Hatice'nin ölümünü bir türlü kabullenemez. Zaman zaman Hatice'nin hayaleti ile konuşan Enver, evde çıkardığı yangınla evi kül etmiştir. Bu durum en çok Şirin'i etkileyecektir. Şirin, çocuklara Arif'in hapishanede olduğunu söylemesi ortalığın daha da karışmasına neden olacaktır. Kadın dizisi 69. bölümü ile bu akşam Fox TV'de...
Kadın dizisi 69. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Salı akşamları ekrana gelen Kadın dizisinde Enver, Hatice'nin ölümünü bir türlü kabullenemez. Sürekli olarak onun hayaleti ile konuşmaya devam eden Enver sonunda oturdukları evi farkında olmadan yakmıştı. Yaşanan bu durum en çok Şirin'i etkiler. Şirin artık Bahar'ın evinde kalmaya başlayacaktır. Nisan ve Doruk'un Arif hakkındaki sorularını tüm içtenliği ile cevaplayan Şirin ortalığın karışmasına neden olacaktır.
Arif'in hapisten çıkmasının ardından Nisan kendisine tepki gösterecektir. Bahar çocuklarına anlatılanları duyunca Şirin'den hesap soracaktır.
KADIN DİZİSİ 69. BÖLÜM FRAGMANI
KADIN DİZİSİ 69. BÖLÜM 2. FRAGMANI
KADIN 69. BÖLÜM 3. FRAGMANI