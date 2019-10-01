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01.10.2019 - 09:49 |

Kadın dizisi bu akşam başlıyor! Hastanede korkulu dakikalar Kadın fragman...

Kadın dizisinin yeni sezonu bu akşam başlayacak. FOX TV'de ekrana gelen Kadın dizisinin yeni bölümünde Hastanede korkulu dakikalar yaşanacak. Peki Kadın dizisinde neler olacak? İşte Kadın 65. yeni bölüm fragmanı...

Kadın dizisi bu akşam başlıyor! Hastanede korkulu dakikalar Kadın fragman...

 Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisi 65. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

KADIN 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

 Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

KADIN FRAGMAN

 

Ümraniye'de hurdacının feci ölümüÜmraniye'de hurda toplamak için sanayi sitesine giden 63 yaşındaki Şerif İsyıl'ın el arabasına kamyon çarptı. Kazada el arabasıyla duvar arasına sıkışan İsyıl hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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