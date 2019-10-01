Kadın dizisi bu akşam başlıyor! Hastanede korkulu dakikalar Kadın fragman...

Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisi 65. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

KADIN 65. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

KADIN FRAGMAN