Kadın dizisi neden yok? Kadın yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

31 aralık Salı günü Yılbaşını evde geçirecek olan vatandaşlar, TV yayınları hakkında bilgi almak istiyor. Kadın dizisi normalde Salı günleri ekrana gelirken, bugün yayınlanmaması izleyicileri şaşırttı. Peki Kadın dizisi neden yok? Kadın 78. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

KADIN DİZİSİ NEDEN YOK?

Kadın dizisi bu akşam yılbaşı günü olmasından dolayı ekrana gelmeyecek. FOX TV'de bugün Kadın dizisinin yayın saatinde Yaparsın Aşkım adlı program yayınlanacak.

KADIN 78. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadın 78. yeni bölümü yayın tarihi kanal tarafından açıklandı. Kadın yeni bölümüyle 14 Ocak 2020 Salı günü 20:00'de ekrana gelecek.

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMAN