Başrollerini Özge Özpirinçci ile Canar Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi her salı ekrana geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte "Kadın dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?" aramaları da popüler oluyor. İşte Kadın dizine dair bilgiler...

KADIN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kadın dizisi birçok yerde çekilirken en çok kullanılan mekanlar arasında Ortaköy Ortabayır sokak ve Tarlabaşı yer alıyor.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci / Bahar Çeşmeli

Caner Cindoruk / Sarp Çeşmeli

Bennu Yıldırımlar / Hatice Sarıkadı

Şerif Erol / Enver Sarıkadı

Seray Kaya / Şirin Sarıkadı

Feyyaz Duman / Arif

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kocası Sarp'ın ölümünden sonra Bahar'ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.