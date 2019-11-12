Kadın dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?
Kadın dizisi her hafta salı günü ekrana geliyor. İlgiyle izlenen dizi sırasında takipçiler zaman zaman dizi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Bunlardan en önemlileri de dizinin nerede çekildiği ve oyuncuları oluyor. İşte Kadın dizisi hakkındaki detaylar...
Başrollerini Özge Özpirinçci ile Canar Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi her salı ekrana geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte "Kadın dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?" aramaları da popüler oluyor. İşte Kadın dizine dair bilgiler...
KADIN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kadın dizisi birçok yerde çekilirken en çok kullanılan mekanlar arasında Ortaköy Ortabayır sokak ve Tarlabaşı yer alıyor.
KADIN DİZİSİ OYUNCULARI
Özge Özpirinçci / Bahar Çeşmeli
Caner Cindoruk / Sarp Çeşmeli
Bennu Yıldırımlar / Hatice Sarıkadı
Şerif Erol / Enver Sarıkadı
Seray Kaya / Şirin Sarıkadı
Feyyaz Duman / Arif
KADIN DİZİSİ KONUSU
Kocası Sarp'ın ölümünden sonra Bahar'ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan (7) ve Doruk (4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.