Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Kadın 69. bölüm fragmanı...

FOX TV ekranında yayınlanan Kadın dizisi 68. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü ile yine izleyenlere duygusal dakikalar yaşatan Kadın dizisinde neler oldu?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın durumunun kötüye gitmesiyle beraber Bahar darmadağın olmuştur. Annesini henüz yeni kaybetmişken eski kocasını tekrar kaybetme düşüncesiyle nasıl başa çıkacağını bilemez. Çocukları daha yeni babalarına kavuşmuşken tekrar bir ölüm acısı yaşarlar.

Hatice’nin yokluğuna hala alışamayan Enver ise hayali konuşmalarına devam etmektedir. Şirin, en son babasını kendi kendine konuşurken gördüğünde onun için endişelenmeye başlamıştır. Enver’in bu olay yüzünden başına gelecek kötü bir olayla ise herkes tekrar büyük bir paniğe kapılacaktır.

Ceyda ise hiç beklemediği bir olay ile karşı karşıya kalır. Arda'nın gerçek babası kim? Şirin'in çocuklara Sarp ve Hatice'nin ölme nedeninin Arif olduğunu söylemesi ise işleri karıştırır.

KADIN 69. BÖLÜM FRAGMANI