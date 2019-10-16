MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKadın doktor 8. kattan düştü!
16.10.2019 - 08:03 | | DHA

Kadın doktor 8. kattan düştü!

Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı.

Kadın doktor 8. kattan düştü!

Olay, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir site içerisinde 12 katlı binanın sekizinci katında oturan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen evin balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından eşi ve komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 

Kadın doktor 8. kattan düştü

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri, Çeçen'i, ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldıran Dilber Ayçiçek Çeçen'in durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri sitenin içerisinde ve evinde bir süre delil araştırması yaptı.

Olayla ilgili eşi ve site güvenlik görevlerin konuyla ilgili ifadeleri alınırken olayla geniş çaplı soruşturma sürüyor. Eşinin de doktor olduğu öğrenilen Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre Çeçen'in psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaç tedavisi aldığı öne sürüldü.

Otostop için yola çıkan liseli genci motosikletli bıçakladı!İstanbul Büyükçekmece’de otostop yaparak evlerine giden lise öğrencileri ile motosikletli sürücü arasında “dikkatli sür” kavgası çıktı. Kavgada motosikletli, lise öğrencisini karnından bıçakladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

Beyşehir'de 156 adet kaçak silah ele geçirildi

Korkunç rakam! Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor

Korkunç rakam! Trafik kazalarında her gün 7 kişi ölüyor

Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Meriç Nehri'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Enkazdan 20 saat sonra kurtarılmıştı! Güzel haberler geldi

Enkazdan 20 saat sonra kurtarılmıştı! Güzel haberler geldi

Sıradaki Haber