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19.12.2019 - 11:45 | | DHA

Kadın doktora otoyolda dayak kamerada

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü. Kadın doktoru darp ettikten sonra kaçan trafik magandası H.H.B. polis tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen H.H.B. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor.

Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor. 

TUTUKLANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen H.H.B "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kadın doktora otoyolda dayak kamerada

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