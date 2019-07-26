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26.07.2019 - 10:40| İHA

Kadın elbiseleri giyip yaptılar! Görüntüleri izleyince inanamadı

Erzurum’un Horasan ilçesinde yüzleri maskeli kadın elbisesi giyen iki soyguncu, girdikleri marketten 50 bin TL değerinde sigara ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Soygun sonrası market sahibi Mahmut Toprak, zararının 50 bin lira değerinde olduğunu iddia ederek yetkililerden hırsızların bulunması için yardım istedi.

Kadın elbiseleri giyip yaptılar! Görüntüleri izleyince inanamadı
Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
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Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın elbiseli ve yüzleri maskeli 2 soyguncu güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin ön kapısından içeriye giremeyen hırsızlar arka tarafta bulunan pencerenin korkuluklarını sökerek buradan içeriye girdi. Sabaha iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Mahmut Toprak, rafların dağıldığını fark edince güvenlik kameralarını izleyerek iş yerine hırsız girdiğini fark etti. İş yeri sahibi kısa sürede ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Parasını isteyen alacaklının kafasını kaldırım taşıyla yardıİstanbul Pendik'te 3 kişinin, kendilerine borcu olan baba ve oğulla tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tartıştıkları kişilerden birinin kafasını kaldırım taşıyla vurarak yardı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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