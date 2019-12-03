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03.12.2019 - 09:46 |

Kadın fragman - Şirin'in yalanı ortaya çıkıyor

Kadın 74. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Kadın dizisinin yeni bölümünde Bahar, Şirin'in yalanını ortaya çıkaracak. Peki Arif'in tepkisi ne olacak? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı...

Kadın fragman - Şirin'in yalanı ortaya çıkıyor

Salı akşamları yayınlanan Kadın dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kadın yeni bölümünde neler olacak?

KADIN 74. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

 Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?

KADIN FRAGMAN

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