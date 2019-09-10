Kadın fragmanı yayınlandı! Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeni sezon bölümleri merakla beklenen Kadın dizisinden ilk fragman geldi. Geçtiğimiz sezon duygu yüklü sahneleri ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Kadın'da bu sene sürpriz bir isim yer alacak. Peki, Kadın yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak?

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sezonda Salı akşamları ekrana gelen Kadın dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. 3. sezon ile ekrana gelecek olan dizinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde bilgilendirmeyi haberimizde görebileceksiniz.

HÜMEYRA KADIN DİZİSİNDE

Hümeyra yeni sezonda Kadın dizisi kadrosunda olacak. Dizide hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu.

KADIN 65. BÖLÜM YENİ SEZON FRAGMANI