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05.09.2019 - 13:12| DHA

Kadın hasta, kadın doktora dehşeti yaşattı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde diş ağrısı nedeniyle Aile Sağlık Merkezi'ne giden N.P. adlı kadın kendisine antibiyotik yazmayan kadın doktor E.O.’yu darp etti. Doktorun kullandığı eşyalara da zarar vererek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadın hasta, kadın doktora dehşeti yaşattı!

Olay, Hıdırağa Mahallesi Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Diş ağrısı şikayetiyle merkeze giden N.P., iddiaya göre, görevli doktor E.O.'dan kendisine antibiyotik yazmasını istedi. Talep üzerine doktor E.O., N.P.’ye uzman bir doktorun görmesi gerektiğini ve kendisini de ağız diş sağlığı merkezine sevk edeceğini söyledi. İstediği ilacın yazılmamasına öfkelenen N.P. adlı kadın, doktor E.O.'nun masasının üzerindeki eşyaları dağıtıp, zarar verdikten sonra doktora saldırıp, darp etti. N.P., daha sonra Aile Sağlık Merkezi'nden kaçtı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine merkeze polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan N.P.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Darp edilen doktor E.O., hastaneye gidip rapor aldıktan sonra kendisine saldıran N.P.'den şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Julia’nın öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu: Sürücü kusuruludurBakırköy sahil yolunda bir lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, arkadaşının da yaralandığı kazaya ilişkin davaya devam edildi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporunda tutuklu sanığın 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu ve kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlemesi sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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