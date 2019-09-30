‘Kadın karakter yaratın’

26. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde önceki gün düzenlenen ödül töreninde Cenk Ertürk’ün ilk uzun metrajlı filmi “Nuh Tepesi” jürinin En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini vermesiyle damga vurdu. Başkanlığını Serra Yılmaz’ın üstlendiği jüride yönetmen İlksen Başarır, oyuncu Öykü Karayel, senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, müzisyen Aytekin Ataş, görüntü yönetmeni Soykut Turan ve sinema yazarı Uğur Vardan yer alıyordu. “Nuh Tepesi”, Haluk Bilginer ve Ali Atay tarafından canlandırılan bir baba ve oğul hikâyesi. Kopuk olduğu babasıyla birlikte onun kendi diktiği bir ağacın altına gömülme isteğini yerine getirmek için köye giden Ömer’in hikâyesini konu alan film, başarılı oyunculuklar ve ilk filme göre olgun bir yönetmenliğe sahip olmasıyla yarışmanın öne çıkan yapımları arasındaydı. Ertürk, ödülü alırken, ekibinin yanı sıra “Zor zamanlarda güçlü kalmayı annemden, kırılganlığımı saklamamayı babamdan öğrendim” diyerek ailesine de teşekkür etti.



Ödüllerde öne çıkan diğer bir yapım Pelin Esmer’in Mersinli tiyatro yapan Aslanköylü kadınları merkeze alan belgeseli “Kraliçe Lear” oldu. Onları köy köy gezdikleri yolculukta takip eden film, Yılmaz Güney Ödülü’nü ve bu yıldan itibaren geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan anısına verilen SİYAD Ödülü’nü kazandı. SİYAD Ödülü’nü, Cebenoyan’ın kızı Elif Cebenoyan’ın verdiği anda salonda ve sahnede gözyaşları vardı. “Kraliçe Lear”ın yapımcısı Dilde Mahalli “Cüneyt’le Adana’da tanışmıştık. Ben mesleğe yeni başlıyordum. Onunla film konuşmak keyifliydi. Konuştuklarınızı dinlerdi. Konuşurken dinleyen insan bulmak zor” dedi. Pelin Esmer ise Yılmaz Güney Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmada “Bu, ikinci Yılmaz Güney Ödülü’müz. İlkini bu filmin öncülü ‘Oyun’la almıştım. Sanattan ve sanatçıdan zarar gelmez, korkmayın” dedi.









Jüri başkanı Serra Yılmaz ise Pelin Esmer’in ödülünü açıklamadan önce yarışmadaki kadın karakter azlığına serzenişte bulundu: “Yarışmada fazla kadın karakter yok. Eşitliği hikâyelere de yansıtmak lazım. Sinemacılar, kalemlere sarılın ve kadın karakter yaratın.” Yılmaz, ayrıca kadınları merkeze alan “Kraliçe Lear”a ödülünü büyük bir keyifle verdiklerini de ekledi.



Ödüllerde öne çıkan diğer bir film Kıvanç Sezer’in “Babamın Kanatları”nın ardından çektiği “Küçük Şeyler” oldu. İşten atılan bir adamın evliliğinin sarsılmasını konu alan ve kara mizah öğeleri içeren film, En İyi Senaryo Ödülü’nün yanı sıra başroldeki Alican Yücesoy’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.



ALTIN KOZA ÖDÜL LİSTESİ



En İyi Film Ödülü: “Nuh Tepesi” (Yönetmen: Cenk Ertürk)En

İyi Film Ödülü: “Nuh Tepesi” (Yönetmen: Cenk Ertürk)

Yılmaz Güney Ödülü: “Kraliçe Lear” (Yönetmen: Pelin Esmer)

En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Film: “Nuh Tepesi”)

En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Film: “Küçük Şeyler”)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Film: “Aden”)Aytaç Arman

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Film: “Küçük Şeyler”)

En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Film: “Kraliçe Lear”)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Film: “Nuh Tepesi”)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Film: “Aden”)Ayhan Ergürsel

En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Film: “Görülmüştür”)Cengiz Sezici

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Film: “Görülmüştür”)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Film: “Uzun Zaman Önce”)Türkan Şoray

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Film: “Küçük Şeyler”)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beran Soysal (Film: “Kronoloji”)

En İyi Kısa Film Ödülü: “Ayakkabı” (Yönetmen: Nehir Tuna)SİYAD Cüneyt Cebenoyan

En İyi Film Ödülü: “Kraliçe Lear” (Yönetmen: Pelin Esmer)