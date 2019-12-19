Kadın katiline indirimli 15 yıl

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Barçağ’ın “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ancak davada mütalaasını açıklayan savcılık, Barçağ için haksız tahrik indirimi talebinde bulunmuştu. Milliyet’te önceki gün yer alan “Bu indirimi yapmayın” başlıklı haberde Karaçuban ailesinin avukatı Selin Nakıpoğlu, “Kadın cinayetlerinde erkekler bahanelerin arkasına sığınıyor. Sabri Barçağ da, ‘Sen erkek misin?’ cümlesinin arkasına sığınarak cezada indirim almaya çalışıyor. Haksız tahrik indirimi yapılmamalı” demişti.Karar duruşması dün Anadolu Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, sanığa 15 yıl hapis cezası verdi.

‘Bahaneye tanık olduk’

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Yelda Koçak şunları söyledi: “Bugün duruşmada müebbet verilip, haksız tahrik indirimi yapılmasına; öldürülen kadının yaşadıklarını, delilleri görmeyip sadece sanığın ‘O da benim erkekliğime laf etti’ beyanının bir bahane yapılmasına tanık olduk. Böyle kararların adliye salonlarında çıkmasıyla , kadına yönelik şiddette mücadelede öne çıkamayız. Şiddet de kadınların öldürülmesi de devam eder.”

Güneş Karaçuban’ın kardeşi Bilal Karaçuban da “Biz bugün buraya adaleti görme umuduyla gelmiştik. Ama adalet yokmuş” dedi.

Avukat Selin Nakıpoğlu da “Gerçek adalet değil erkek adalet diyoruz ya tam bu işte. Ağırlaştırılmış müebbetle cezayı kurup daha sonra ise savcı haksız tahrik indirimi talep etmişti. Bugün verilen ceza da haliyle 15 yıldan başladı. Koşullu salıverilme süresini de düştüğünüzde 10 yıl hapis cezası oluyor. 9 yıl ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra da denetimli serbestlikle serbest kalacak. 31 yaşında bir kadını öldürdü ve 9 yıl sonra aramızda olacak” dedi.