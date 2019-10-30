30.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kadın sanatçılara saygı duruşu
Madrid’deki Prado Müzesi, bir dönem çok meşhur olan ancak daha sonra kimi zaman politik kimi zaman ise ekonomik nedenlerden ismi unutulan kadın sanatçılar için saygı duruşu niteliğinde bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Rönesans’ın en meşhur isimlerinden Lavinia Fontana’dan Sofonisba Anguissola’ya uzan ve Amerikalı ve Avrupalı 20 koleksiyoncudan devşirilen 56 resim sanatseverlerin karşısına çıkıyor.
Misafirliğine gitti, kendini öldürdüArnavutköy'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. �