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28.11.2019 - 10:12 | | İHA

Kadın sürücü, köpeği yolun karşısına böyle geçirdi!

İstanbul’da trafikte kaydedilen ders niteliğindeki görüntülerde, bir kadın sürücü aracını durdurup kaldırımda bekleyen köpeği yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Köpeğin güvenle yolun karşısına geçmesini sağlayan sürücü, çevredekilerin takdirini kazandı.

Kadın sürücü, köpeği yolun karşısına böyle geçirdi!

Kadıköy'de bir kadın sürücü yol kenarında yaya geçidinde bekleyen köpeği fark ederek aracını durdurdu. Yoldaki diğer sürücüleri eliyle uyaran sürücü, köpeğin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesini sağladı. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşan kadın sürücü bu hareketiyle çevredekilerin takdirini kazandı.

Kadın sürücünün, köpeği güvenli şekilde yolun karşısına geçirmesi görenlerin içini ısıttı.

 

 

    Kadın sürücü, köpeği yolun karşısına böyle geçirdi!İstanbul’da trafikte kaydedilen ders niteliğindeki görüntülerde, bir kadın sürücü aracını durdurup kaldırımda bekleyen köpeği yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Köpeğin güvenle yolun karşısına geçmesini sağlayan sürücü, çevredekilerin takdirini kazandı.
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