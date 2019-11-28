Kadın sürücü, köpeği yolun karşısına böyle geçirdi!

Kadıköy'de bir kadın sürücü yol kenarında yaya geçidinde bekleyen köpeği fark ederek aracını durdurdu. Yoldaki diğer sürücüleri eliyle uyaran sürücü, köpeğin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesini sağladı. Daha sonra aracına binerek oradan uzaklaşan kadın sürücü bu hareketiyle çevredekilerin takdirini kazandı.

Kadın sürücünün, köpeği güvenli şekilde yolun karşısına geçirmesi görenlerin içini ısıttı.