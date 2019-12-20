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20.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Kadın sürücüyü döven tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan’da doktor kadın sürücü Ş.A. trafikte korna çaldığı aracın sürücüsü H.H.B. tarafından darp edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Kadın sürücüyü döven tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli H.H.B. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı hakimlik tarafından “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Soruşturma dosyasına eklenen olay yeri kamera görüntülerinde, aracıyla ani fren yapan sürücü H.H.B’nin arkasından korna çalan kadın sürücü Ş.A.’ya saldırdığı ve iterek yere yıktıktan sonra vurduğu görülüyor. Müdahale etmek isteyen diğer sürücülerle de tartışan şüphelinin otomobiline binerek uzaklaştığı kayıtlarda yer alıyor. 

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