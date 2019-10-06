‘Kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda indirim uygulanmasın’

Taşcıer’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Teklifle, şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza davalarında, “kültür, töre, din, gelenek veya namus” haksız fiil olarak kabul edilemeyecek ve bu gerekçelerle haksız tahrik indirimi uygulanamayacak.



Teklif, kasten öldürme, işkence ve neticesi itibarıyla ağırlaşmış işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkum olanların takdiri indirimden yararlandırılmamasını öngörüyor.