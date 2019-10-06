06.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
‘Kadın ve çocuğa karşı işlenen suçlarda indirim uygulanmasın’
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen şiddet, cinayet ve cinsel suçlarda iyi hal ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması için kanun teklifi verdi.
Taşcıer’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Teklifle, şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza davalarında, “kültür, töre, din, gelenek veya namus” haksız fiil olarak kabul edilemeyecek ve bu gerekçelerle haksız tahrik indirimi uygulanamayacak.
Teklif, kasten öldürme, işkence ve neticesi itibarıyla ağırlaşmış işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mahkum olanların takdiri indirimden yararlandırılmamasını öngörüyor.
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