MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKadın yeni bölüm fragmanı | Nisan ve Doruk gerçeği öğreniyor
28.10.2019 - 10:29 |

Kadın yeni bölüm fragmanı | Nisan ve Doruk gerçeği öğreniyor

Kadın 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Kadın dizisinin yeni bölümünde Nisan ve Doruk gerçeği öğrenecek. Sarp ve Hatice'nin, Arif'in yüzünden öldüğünü öğrenen çocuklar ne tepki verecek? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı...

Kadın yeni bölüm fragmanı | Nisan ve Doruk gerçeği öğreniyor

Salı akşamları yayınlanan Kadın yeni bölümüyle yarın akşam 20:00'de ekrana gelecek.

Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.

Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?

DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?

KADIN FRAGMAN

 

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İş hanı bekçisi, binada ölü bulundu!

İş hanı bekçisi, binada ölü bulundu!

A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG

A 101 aktüel ürünlerde bu hafta | a 101 Perşembe günü indirimli ürünler neler? A 101 KATALOG

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

Plakasız sürücü polisten kaçtı! Böyle yakalandı

Plakasız sürücü polisten kaçtı! Böyle yakalandı

Sıradaki Haber