Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadın 67. bölümde Sarp öldü mü?

FOX TV ekranında yayınlanan Kadın dizisi son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından 67. bölüm fragmanı da yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Kadın yeni bölümde neler olacak?

Kadın dizisi yeni bölüm fragmanında Sarp ve Bahar'ın duygusal anlarına yer verildi. Eskiden ne kadar çok hayal kurduklarını düşünüyorlar. Çocuklarla da vedalaşan Sarp yeni bölümde ölecek mi merak konusu. Bahar bir kez daha yıkılıyor...

KADIN 67. BÖLÜM FRAGMANI