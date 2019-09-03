Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Her salı izleyici ile buluşan Kadın dizisi haziran ayında sezon finali yapmıştı. Sezon finalinde ise birbirinden ilginç olaylar gelişti. Son sahnede fenalaşan Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışan Arif dikkatsizliği yüzünden kazaya sebep oldu. TIR'ın çarpmasıyla da sezon finali gerçekleşti. Şimdi dizinin sıkı takipçileri, bir yandan Bahar, Sarp, Arif ve Hatice'nin hayatta kalıp kalmadığını sorgularken bir yandan da "Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın yeni sezon hakkında kanaldan ve yapımcıdan yapılan bir açıklama yok. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken dizinin 18 Eylül'de başlaması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur.

Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?