MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKadın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu! 2. fragman geldi
25.09.2019 - 11:18 |

Kadın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu! 2. fragman geldi

Kadın 65. bölüm 2. fragmanı yani yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Bahar, Sarp, Arif ve Hatice feci bir kaza geçirmişti. Yeni sezonda çocuklar annelerinin hayata dönmesi için iyilik yaparken Arif, Enver'e kötü haberi veriyor. Peki, kazada kim ya da kimler öldü?

Kadın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu! 2. fragman geldi

Kadın yeni sezonu dizinin takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Yayınlanan 65. bölüm 2. fragmanında kaza yapan Bahar, Sarp, Arif ve Hatice hastaneye kaldırılıyor. Çocuklar anneleri için büyük bir çaba sarf ederken Arif'in gözü yaşlı bir şekilde Enver'in karşısına çıkması yürekleri dağlıyor. Bir önceki fragmanda sadece Bahar gözükürken Hatice veya Sarp'tan bir kişinin öldüğü düşünülüyor.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin 65. bölüm 2. fragmanında dizinin hangi tarihte yayınlanacağı belirtildi. Kadın yeni sezon 1 Ekim Salı günü ekranlarda olacak.

Aydın'da ilginç anlar! Bir anda denize sürüklendiAydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir otomobil denize sürüklendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teslim olanların sayısı 526 oldu!

Teslim olanların sayısı 526 oldu!

FETÖ'nün doktor yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün doktor yapılanmasına operasyon!

'Baldızının 2 çocuğuna istismar' iddiasında flaş gelişme

'Baldızının 2 çocuğuna istismar' iddiasında flaş gelişme

'İntikam' yemini eden DEAŞ'lı tutuklandı

'İntikam' yemini eden DEAŞ'lı tutuklandı

Sıradaki Haber