Kadın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu! 2. fragman geldi

Kadın yeni sezonu dizinin takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Yayınlanan 65. bölüm 2. fragmanında kaza yapan Bahar, Sarp, Arif ve Hatice hastaneye kaldırılıyor. Çocuklar anneleri için büyük bir çaba sarf ederken Arif'in gözü yaşlı bir şekilde Enver'in karşısına çıkması yürekleri dağlıyor. Bir önceki fragmanda sadece Bahar gözükürken Hatice veya Sarp'tan bir kişinin öldüğü düşünülüyor.

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadın dizisinin 65. bölüm 2. fragmanında dizinin hangi tarihte yayınlanacağı belirtildi. Kadın yeni sezon 1 Ekim Salı günü ekranlarda olacak.