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10.11.2019 - 15:08 | | İHA

Kadın yolcuyu taciz etti! ‘Paramı vermişim’ diyerek minibüsten inmedi

Diyarbakır’da şehir içi minibüsünde yolculuk yapan bir kadın, annesinin yanında tacize uğradı. Yolcuların araçtan indirmek istediği tacizci, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi. Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadın yolcuyu taciz etti! ‘Paramı vermişim’ diyerek minibüsten inmedi

Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi. İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı. Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi. Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi.

Araç içinde bulunan diğer yolcuların da şahsa tepki gösterdiği görülürken, yaşanan olay, cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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