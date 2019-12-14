Kadına şiddete karşı Milliyet ile farkındalık

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Hanefi Özbek öncülüğünde gerçekleştirilen “Karanlığı Arala, Hayatından, Haklarından Vazgeçme” konulu eğitim ve farkındalık seminerinin açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Büşra Korkmaz, şiddet çeşitlerine değindi. “Mor Salkım” videosu ile başlayan programda, Fransız Lape Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğba Yıldız Turgay, sağlık ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddetten bahsederken, öğretim görevlisi Gazi Kılıç da dünyadaki kadının yerini anlattı.

KADEM’den (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukat Betül Kondukaya da konuşmasında, “Biz kollukta halen şununla karşılaşıyoruz; kadın geliyor ‘kocam beni tehdit ediyor’ diyor, ‘gel sen barış, aile içinde kalsın’ cevabını alıyor. Yani sadece devlete yıkılacak bir durum deği bul. Evet devletin çok yol kat etmesi gerekiyor ama bizim de birey olarak çok yol kat etme durumumuz var” dedi. Programın son konuşmasını ise Diyaliz Kulüp Danışmanı Öğretim Görevlisi Selda Selimoğlu yaptı. Öğrenciler daha sonra, kadın cinayetlerini manşetten gören Milliyet’in gazete kupürlerinin asıldığı panoyu inceledi.