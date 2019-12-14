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14.12.2019 - 07:50 | | HABER MERKEZİ

Kadına şiddete karşı Milliyet ile farkındalık

İstanbul Medipol Üniversitesi SHMYO Toplumsal Sağlık ve Farkındalık Kulübü tarafından Kadına Yönelik Şiddet Semineri’nde kadına şiddette karşı Milliyet’te birinci sayfadan verilen haber ve görsellerle farkındalık oluşturuldu.

Kadına şiddete karşı Milliyet ile farkındalık

SHMYO Müdürü Prof. Dr. Hanefi Özbek öncülüğünde gerçekleştirilen “Karanlığı Arala, Hayatından, Haklarından Vazgeçme” konulu eğitim ve farkındalık seminerinin açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Büşra Korkmaz, şiddet çeşitlerine değindi. “Mor Salkım” videosu ile başlayan programda, Fransız Lape Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğba Yıldız Turgay, sağlık ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddetten bahsederken, öğretim görevlisi Gazi Kılıç da dünyadaki kadının yerini anlattı.

Kadına şiddete karşı Milliyet ile farkındalık

KADEM’den (Kadın ve Demokrasi Derneği) avukat Betül Kondukaya da konuşmasında, “Biz kollukta halen şununla karşılaşıyoruz; kadın geliyor ‘kocam beni tehdit ediyor’ diyor, ‘gel sen barış, aile içinde kalsın’ cevabını alıyor. Yani sadece devlete yıkılacak bir durum deği bul. Evet devletin çok yol kat etmesi gerekiyor ama bizim de birey olarak çok yol kat etme durumumuz var” dedi. Programın son konuşmasını ise Diyaliz Kulüp Danışmanı Öğretim Görevlisi Selda Selimoğlu yaptı. Öğrenciler daha sonra, kadın cinayetlerini manşetten gören Milliyet’in gazete kupürlerinin asıldığı panoyu inceledi.  

 

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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