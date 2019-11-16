Kadına şiddete karşı üç bakan buluştu

Toplantıda, sorumlulukları olan tüm taraflarla bir araya geldiklerini belirten Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun bütün kesimlerinin insiyatif almasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Selçuk, ayrıca Emine Bulut’u öldüren eski eşine verilen müebbet hapis cezasına itiraz ettiklerini açıklayarak, “İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz ettik” dedi.



Adalet Bakanı Gül ise, “Kadına karşı şiddete fayda sağlayacaksa biz Anayasa’yı bile değiştiririz” ifadesini kullandı. Bakan Soylu da Türkiye’de 2018’de 280 kadının cinayete kurban gittiğini belirtirken, “2019 yılı kadın cinayeti sayısı ise 299” dedi. Faillerin yüzde 63.5’inin eş veya partner, yüzde 32’sinin ise akraba olduğunu belirten Soylu, “Şu anda faili meçhul bir olay söz konusu değildir. Suçluların yüzde 82.4’ü yakalanmış, yüzde 16.2’si intihar etmiştir” dedi.