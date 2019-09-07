'Kadına şiddete sıfır tolerans yaklaşımı'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi’nde yargı muhabirleri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne ilişkin bilgi veren Bakan Gül, TBMM açıldığında birinci yargı paketinin özellikle düşünce, ifade özgürlüğünü daha da güvence altına alan düzenlemeler olacağını söyledi. Mahkeme temelli aile arabuluculuğun da bu dönemde hayata geçeceğini vurgulayan Gül kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ile yaklaştıklarının altını çizdi. Gül, özetle şunları kaydetti:

ANNELER ‘EDİ BESE’ DİYOR: Diyarbakır annesi, ‘edi bese (artık yeter)’ diyor. Bu feryat, bu çığlık asla önlenemeyecek, asla kesilmeyecektir. Burada adli anlamda soruşturma, gelişme yargı makamlarının takdirindedir. Herkes terörle mesafesini korumak zorunda. Kepenkleri kapatarak annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Onların dağa değil okula gitmesi için her türlü desteği, her türlü kararlılığı göstereceğiz ve annelerinin yanında, o çocukların yanında olmaya devam edeceğiz.

375 BİN 425 TEDBİR KARARI: Kadına şiddete sıfır tolerans ile yaklaşıyoruz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Savcılarımız, mülki amirlerimiz her türlü başvuruyu değerlendirmekte ve suçlular mevzuatımızla ilgili en ağır cezayı almaktadır. Bu konuda 2019 yılında verilen toplam tedbir kararı bugün itibarıyla 375 bin 425’dir. Bu konuda gelen talepleri değerlendirdik, çalışma yaptık, kanun anlamında da önerilerimiz olacak. (Emine Bulut cinayeti) Video çekmeyi biliyorsunuz da o adama engel olmayı bilmiyor musunuz? Bir kişinin bile kurtulmasına vesile olacaksa, bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun anayasayı bile değiştiririz.

BİRİNCİ PAKETİMİZ: Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor. İcra işlemleri, alternatif çözüm yollarına yönelik paketler de gündeme gelecek. Belgedekiler paketler halinde ortaya konulacak. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışmalarımızı başlattık. Tüm kurum ve kuruluşlar olarak insan hakları çerçevesinde hangi konularda daha iyi adımlar atılması gerektiğini büyük bir çerçeve ile hazırlayacağız ve devlet olarak ‘biz bu insan hakları konusunda şunları taahhüt ediyoruz’ diye ayrıca bir çalışmamızı bakanlığın öncülüğünde yapacağız.

TUTUKLAMADA DÜZENLEME: (Soruşturma safhasındaki tutuklulukta azami süre) Düzenlemenin ilk pakette olmasını bekliyoruz. Asliye cezada, ağır cezada, terör, örgütlü suçlarda ne olacak diye bir taslak çalışıldı. Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Ancak uygulamada tutuklamayı adeta infaz gibi gören birtakım istisna da olsa uygulamalar bizlerin asla kabul edeceği bir durum değil. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirdir, asıl olan özgürlüktür.

İNFAZ DÜZENLEMESİ: (İnfaz düzenlemesi) Teknik çalışma yapıldı, Cumhurbaşkanımızı da sunum gerçekleştirildi. İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir. Bu konu Meclis’in gündeminde ilk sıralarda olacaktır.



LEKELENMEME HAKKI: Savcılığa yapılan şikayetleri savcılık makamı araştırıyor ve genel soyut ifadeler, temelsiz isnatlar varsa şahıs şüpheli yapılmıyor. 203 bin 113 ihbar dosyası oluşturmuş. Bunların 111 bin 230’u soruşturma açılmasına yer olmadığına dair kararla sonuçlanmış. Yani 111 bin 230 kişi hakkında soruşturma dahi açılmamış. Bu vatandaşların şikayetlerden haberi dahi olmadı. Devlet onlar adına ‘Biz sizi lekelemiyoruz, size iftira atanlara, sizi lekelemeye çalışanlara karşı biz sizi koruyoruz’ diyor.

SÜRESİZ NAFAKA: Bir sürenin olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz, elbette parlamentonun takdiri. Farklı düşünenler olabilir. Avrupa’da bu konuda bir süre var. Nafaka işi uzadıkça sorunlar artabiliyor. Temel kriterler kadının mağduriyetini engellemek.

FEYZİOĞLU’NUN HSK ÖNERİSİ: Bunlar anayasada daha milletin evet oylarının mürekkebi kurumamış konular. ‘Cumhurbaşkanı üye seçmesin’ demek milletin iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanı makamını tahfif* etmektir. (*Hafifletme)

HâKİM SAVCI ALIMI: Bu yıl sonunda avukatlıktan 200, idari yargıdan 100, bin de mezunlardan olmak üzere toplam bin 300 hâkim ve savcı alımı yapılacak.

‘Aile arabuluculuğu geliyor’

“Bu adli yılda hâkim ve savcıların önünden yaklaşık 9 milyon dosya geçti. Ocak 2018’den itibaren zorunlu arabuluculukta 383 bin 728 dosyada anlaşmaya varıldı. Bunun 852 iş mahkemesinin bakacağı davaların anlaşma ile sonuçlanması anlamına geliyor. Ticari davalarda da 40 bin 103 dosyada anlaşmaya varıldı. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz. Böylece tarafların, özellikle kadın ve çocuğun daha fazla örselenmemesi adına bu sürecin daha hızlı bir şekilde, daha rasyonel bir şekilde yönetilmesini amaçlıyoruz.