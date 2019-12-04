Kadına yönelik şiddete karşı pedal çevirdiler

30 Kasım Cumartesi günü Kalamış Parkı ile Şaşkınbakkal Işıklar arası gerçekleştirilen bisiklet sürüşünde, Turuncu Pedalşörler günün rengi olan turuncu giysi, yelek ve aksesuarlarıyla sokakları adeta turuncuya boyadı ve kadına yönelik fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete karşı mücadeleye dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC’den gelen kadına yönelik şiddete karşı çıkan sloganlar ise Turuncu Pedalşörler’in bisikletlerinde sergilendi.

Birleşmiş Milletler Kadın birimine bağlı HeForShe Proje Koordinatörü Sinem Aydın: “Kadına yönelik şiddeti işte bugün olduğu gibi hep birlikte yeneceğiz. Turuncu Pedalşörler’e bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu ve ardından kendisi de pedal başına geçti. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte kadına yönelik şiddete son vermek isteyen ünlüler, otuzu aşkın sivil toplum kuruluşundan ve iş dünyasından yüzlerce gönüllü Turuncu Pedalşörler adı altında tek yürek oldu.

Murat Evgin, Nergis Çorakçı, Serkan Şenalp, Gökhan Sezen, Deniz Özerman, Taner Turan ve Özlem Ulukan, Benal Tanrısever sürüşe gelirken, Arzu Kaprol, Zeliha Sunal, Reyhan Karaca, Murat Onuk, Emre Buga, Veysel Diker ve Ümit Erdim etkinliğe sosyal medyadan destek verdi. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki tüm Lions ve Leo Kulüpleri’nin organize ettiği etkinliğe Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Inner Wheel, Rotary, Rotaract ve JCI gibi değerli kurumlar ve onlarca bisiklet topluluğu ortaklık etti.

Kadına yönelik şiddet son bulana dek Turuncu Pedalşörler her yıl yeniden pedal başına geçecek. Turuncu Pedalşörler, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günleri aralığı olan 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında pedal başına geçen kadın haklarına duyarlı ünlüler, gönüllüler ve uzmanlardır.