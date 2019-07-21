MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKadını takip etti! Elinden aldı...
21.07.2019 - 12:00| DHA

Kadını takip etti! Elinden aldı...

Esenyurt'ta bir şüphelinin sokakta yürüyen kadının elinden cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadını takip etti! Elinden aldı...

Olay, geçen Pazar günü, Güzelyurt Mahallesi, 2116 sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki U.K, sokakta yürüyen Yüksel E.'yi takip etmeye başladı. Etrafı kollayan U.K, boş bir anda Yüksel E. adlı kadının elinde tuttuğu telefonu kaparak kaçtı.

Telefonunu çalan kişinin arkasından koşan kadın, hırsızı yakalayamadı.

Kapkaç anı sokakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadının ihbarı üzerine sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kapkaççının kimliğini tespit etti.

Yapılan çalışma sonrası yakalanan U.K, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kameradaAdıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son fotoğrafları ortaya çıktı

Son fotoğrafları ortaya çıktı

İOKBS sonuçları açıklandı mı? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

İOKBS sonuçları açıklandı mı? 2019 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

FETÖ'nün kara para trafiğinin başındaki isim...

Sıradaki Haber