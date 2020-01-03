Kadının küçük çocuğa zorla 'öpüşmeyi öğretme' görüntüleri mide bulandırdı

Yılbaşı gecesi kaydedildiği düşünülen görüntülerde bir kadının, küçük yaştaki çocuğa yönelik taciz içeren hareketleri büyük tepki çekti.

Eğlenen bir grup küçük çocuğa korku dolu anlar yaşattı. Bir kadının yanındaki diğer kişilerin kahkahaları eşliğinde küçük çocuğa öpüşmeyi öğretmeye çalışması kan dondurdu. Kendini savunan ve kadına direnen çocuk zorla öpülürken bu utanç verici anlar kameraya kaydedildi.

KÜÇÜK ÇOCUK İSTEMEMESİNE RAĞMEN ZORLA DEVAM ETTİ

Kaydedilen videoda küçük çocuğun, kadının hareketlerinden ve alkollü olmasından rahatsız olmasına rağmen, kadının devam etmeye çalışması izleyenleri dehşete düşürdü.